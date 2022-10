Serra da Piedade: fissura em rocha suspende visitas ao santuário

Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade tem visitas suspensas temporariamente a partir deste sábado (15/10) (foto: Gustavo Werneck/EM.D.A.Press)

Por Gustavo Werneck



A equipe técnica do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade – Padroeira de Minas Gerais, que monitora as condições geológicas da Serra da Piedade, identificou, nesta sexta-feira (14/10), fissuras em uma das rochas próximas ao caminho que leva ao ponto mais alto do maciço localizado em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





De acordo com a Arquidiocese de BH, por prudência, buscando garantir ainda mais segurança para peregrinos e turistas, o santuário decidiu pela suspensão temporária das visitas, a partir deste sábado (15/10). Será restituído o valor de preservação para aqueles que já agendaram a sua visita ao conjunto arquitetônico, paisagístico, histórico e cultural, para os próximos dias.A equipe de geologia e engenharia do Santuário, com o auxílio de uma empresa especializada, já apontou a solução técnica adequada e as obras de intervenção começam nos próximos dias. A expectativa é que estejam concluídas até o fim do mês.Segurança dos visitantes e colaboradores em primeiro lugar. Este princípio orienta a decisão da equipe que cuida do santuário, confiante de que, em breve, poderá novamente receber, com alegria, cada turista e peregrino.