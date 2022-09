Nossa Senhora da Piedade se torna padroeira da Arquidiocese de BH

Padroeira de Minas Gerais, Nossa Senhora da Piedade terá seu dia celebrado amanhã (15/9), quando vai se tornar oficialmente padroeira da Arquidiocese de Belo Horizonte, que reúne 28 municípios.

Documento enviado pelo Vaticano, ao qual o Estado de Minas teve acesso, mostra a decisão da Santa Sé comunicada pela Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos. Haverá programação especial na Serra da Piedade, em Caeté, na Grande BH, e na Catedral Cristo Rei, em construção na Região Norte da capital.

Conforme a Arquidiocese de BH, o reconhecimento ocorre após pedido do arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Walmor Oliveira de Azevedo, que celebrará Missa de Proclamação de Nossa Senhora da Piedade a Padroeira da Arquidiocese, amanhã, às 19h, na Catedral Cristo Rei.

Se o ícone da Arquidiocese de BH é a Nossa Senhora da Piedade esculpida por Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho (1738-1814) e destaque no altar no santuário basílica na Serra da Piedade, em Caeté, na Região Metropolitana de BH, o da Arquidiocese será a escultura feita pelo artista Guilherme Marques e apresentada em 30 de julho.

Pesando mais de 2 toneladas (bronze e suporte de ferro), a peça tem 3 metros de altura, 4m de largura e 8m de comprimento (da ponta dos pés do Cristo ao final do manto de Maria).

INSPIRAÇÃO Após receber o convite de dom Walmor, que conheceu por intermédio do bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte dom Geovane Luís da Silva, o escultor Guilherme Marques se espelhou no ícone de Nossa Senhora da Piedade, do século 18, do mestre Aleijadinho, obra que está no altar da Ermida da Padroeira de Minas Gerais – menor basílica do mundo, no ponto mais alto do Santuário da Serra da Piedade. Mas, inspirado, deu seu toque particular, incorporando as montanhas ao manto.





PROGRAMAÇÃO

Amanhã (15/9), Dia de Nossa Senhora da Piedade

- Na capital

19h, na Catedral Cristo Rei, em Belo Horizonte – Missa de Proclamação de Nossa Senhora da Piedade como Padroeira da Arquidiocese de BH.

- Na Serra da Piedade, em Caeté, na Grande BH

9h – Solene celebração eucarística presidida pelo arcebispo dom

Walmor, no santuário basílica

12h – Terço da Piedade

15h – Celebração Eucarística

18h15 – Reza do terço “Ao redor da Mãe”, no Santuário Mãe Piedade