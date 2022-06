Arquidiocese terá que retirar portão em rodovia que dá acesso a igreja

LEIA MAIS 04:00 - 02/06/2022 Marília Carvalho: "A atividade minerária é parte da história de Minas"

Procurado, o DEER-MG ainda não se manifestou e o MPPG ficou de encaminhar um retorno à reportagem.



Em nota a Arquidiocese Metropolitana de Belo Horizonte informou que "o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade já está em diálogo com o poder público, na expectativa de conseguir preservar a sua portaria, essencial para proteger os peregrinos, visitantes, o patrimônio religioso, histórico, cultural e ambiental. O território do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade está sob responsabilidade da Igreja Católica, que além de zelar pela preservação de bens histórico-culturais do século 18, da segurança dos peregrinos, cuida para que não sejam depredados bens naturais, com medidas de prevenção a incêndios, atropelamentos de animais, dentre outras ações. Essas importantes iniciativas exigem adequado controle do fluxo de pessoas que acessam o território sob os cuidados da Igreja Católica. Esperamos que prevaleça o bom senso e as autoridades não determinem o enfraquecimento das iniciativas de proteção aos peregrinos e ao Santuário que, com os seus tombamentos nas instâncias municipal, estadual e federal, precisa ser cuidado por todos."





A Serra da Piedade faz parte do conjunto da Serra do Curral, com elevação de 1.746 metros, sendo o marco-guia dos primeiros bandeirantes que chegaram à região por volta de 1673. A paisagem cultural da serra é concebida pelo simbolismo religioso atribuído, que surgiu devido à lenda de uma aparição da figura da Virgem com Jesus nos braços no alto da Serra.





A capela construída em homenagem a Nossa Senhora da Piedade fica no topo da Serra, teve sua construção iniciada em 1767, e foi concluída em 1778. O Conjunto Arquitetônico compreende a Igreja Nossa Senhora da Piedade, a Casa dos Romeiros, o Cruzeiro com imagem da cena do calvário, edificação usada como lanchonete, outra como restaurante e, a Igreja-Abrigo da Serra da Piedade (projeto do arquiteto Alcides Rocha Miranda) e outras edificações. O tombamento estadual do Conjunto Paisagístico da Serra da Piedade foi declarada como monumento natural em 1989.