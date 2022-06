PBH fará obras para reduzir riscos geológicos em regiões mais afetadas

Belo Horizonte terá pelo menos 200 obras para reduzir riscos geológicos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), anunciou em sua conta do Twitter que o município terá pelo menos 200 obras dentro do programa de Gestão de Risco Geológico-Geotécnico. Pelo menos 70 delas devem ser concluídas em 2022, de acordo com o prefeito.

Nos próximos dias, a PBH vai mapear e fazer um diagnóstico dos riscos geológicos em todas as regiões, com o objetivo de encontrar aquelas em situações mais preocupantes.

“Será possível realizar o planejamento adequado para identificar e executar as intervenções necessárias, reduzindo ainda mais os riscos”, afirmou Fuad.

Vistorias

Desde 2020, a prefeitura disse ter realizado mais de 5 mil vistorias de avaliação de risco geológico e a transferência de 1050 famílias de áreas de risco.





Segundo o município, o projeto será detalhado em breve e mostrado à população.