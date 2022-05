Três regiões de BH estão sob alerta de risco geológico; veja quais

Nas últimas 72 horas, regionais Leste, Oeste e Venda Nova registraram volume de chuvas a partir de 70 milímetros (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, na manhã deste sábado (7), um alerta de risco geológico para as regionais Leste, Oeste e Venda Nova, em razão do acumulado de chuvas previsto para estas regiões.Conforme aponta o órgão, o grande volume de chuvas aumenta a saturação do solo, o que favorece deslizamentos. Nas últimas 72 horas, as três regionais já haviam registrado 70 milímetros ou mais de chuva. Na quinta-feira (5), a Defesa Civil já havia emitido um alerta , válido até domingo. Nesse comunicado, apesar de todas as regiões estarem sob risco geológico, apenas a regional Oeste tinha risco considerado "forte".Nas regiões de Venda Nova e Leste o risco era considerado moderado, já que, em 48 horas, elas registraram um acúmulo de chuvas maiores ou igual a 50 milímetros. Hoje, porém, o órgão recomenda atenção nessas regiões.A Defesa Civil de BH frisa que os moradores da capital podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por mensagem de texto enviada ao aparelho celular.Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.