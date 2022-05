Defesa Civil registra 21 ocorrências em madrugada de chuvas em BH

Chuva acumulada em menos de 24h em BH chega ao dobro do esperado para todo o mês de maio (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Com as pancadas de chuva na madrugada desta quinta-feira (5/5), Belo Horizonte acumulou o dobro do volume de água esperado para maio. A Defesa Civil foi acionada 22 vezes através do telefone 199 para ocorrências em diferentes pontos da cidade e até ao meio-dia de hoje foram realizadas 18 vistorias em imóveis particulares.