BH terá céu encoberto, mas não chove no fim de semana do Dia das Mães

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Apesar do céu nublado a parcialmente encoberto que predomina nesta manhã, a previsão para o sábado (7/5) não é de chuva. A temperatura mínima na capital foi de 15 graus durante a madrugada, e a máxima não deve passar dos 26 graus. A umidade relativa do ar também não preocupa, com a mínima por volta dos 40% à tarde.De acordo com o 5º distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva atípica para o mês de maio que surpreendeu algumas cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) ao longo da semana foi causada por uma frente fria que já se afastou.Em Minas Gerais, existe possibilidade de chover nas Regiões do Rio Doce, Mucuri e Norte. Algumas cidades do Sul de Minas, Campos das Vertentes, Zona da Mata e da própria RMBH registram nevoeiros agora pela manhã.A temperatura mínima nesta madrugada foi de 5,6 graus em Maria da Fé, no Sul de Minas. A maior temperatura esperada para hoje é de 34 graus, no Noroeste Estado.