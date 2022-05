BH registra 466 casos e 12 mortes por COVID nos últimos três dias

Prefeitura tem realizado campanhas para aumentar a vacinação de crianças contra a COVID (foto: Jair Amaral/EM/D.A Pres)





Vacinação contra a COVID em BH

Os dados da imunização contra o coronavírus também foram atualizados nesta sexta-feira. Entre a população com mais de 12 anos, 72,2% já receberam a dose de reforço.





No público de 5 a 11 anos, o número de crianças vacinadas com a segunda dose se manteve o mesmo nos últimos três dias, com 36,4%.





A taxa de imunização infantil, no entanto, segue baixa. Em entrevista ao Estado de Minas, o prefeito Fuad Noman (PSD) associou a proteção dos pequenos à liberação total do uso de máscaras na capital.





Belo Horizonte registrou 466 novos casos de COVID-19 e 12 mortes em decorrência da doença nos últimos três dias. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (6/5) no boletim epidemiológico da prefeitura e apontam que a capital chegou a 390 mil casos confirmados e 7.808 óbitos pelo coronavírus.