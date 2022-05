COVID: Minas tem maior número de casos confirmados em 22 dias

Há menos de uma semana com máscaras liberadas em Minas, estado registra novo pico de contaminações (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Mais 1.406 pessoas testaram positivo para a COVID-19 e 24 morreram entre essa quinta (05/5) e sexta-feira (06/5). As informações são do boletim epidemiológico , divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde.









Segundo o painel do vacinômetro, 83,46% da população mineira está com as duas doses de vacina contra a COVID em dia, e 58,44% receberam o primeiro reforço. Com convocação aberta para maiores de 60 anos receberam a 4ª dose, até agora 7,37% do público já está com essa aplicação, um aumento de 5% comparado à quinta-feira (05).





A cobertura vacinal pediátrica é de 69,43% com a primeira dose e 35% com a segunda.









A repescagem de outros públicos e faixas etárias já convocados é de segunda a sexta, nos postos extras e centros de saúde listados no A campanha de vacinação em Belo Horizonte convoca o público entre 60 e 64 anos , para receber a 4ª dose de vacina nesta sexta-feira.A repescagem de outros públicos e faixas etárias já convocados é de segunda a sexta, nos postos extras e centros de saúde listados no site da PBH

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais