Serra do Curral é cartão postal de Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) acionou a justiça e entrou com uma Ação Civil Pública (ACP) em defesa da Serra do Curral, em Belo Horizonte, na divisa com o município de Nova Lima. A instituição pede a imediata suspensão do licenciamento ambiental e ressalta ilegalidades no empreendimento minerário.