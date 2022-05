COVID: Idosos com mais de 60 anos recebem 4ª dose nesta sexta (06)

Esta sexta-feira (06/5) ocorre campanha de vacinação para que idosos com idade entre 60 e 64 anos recebam a 4ª dose de vacina contra a COVID-19. Para se vacinar, é preciso comprovar ter recebido a última aplicação há pelo menos 4 meses.

A convocação para a 4ª dose das pessoas acima de 65 anos começou na terça-feira (03/5) e seguiu na quarta (04). Desde quinta-feira (05), o chamado se ampliou para idosos entre 60 e 64 anos. Segundo a PBH, a expectativa é que 263 mil pessoas nessa idade se vacinem com o segundo reforço.

É preciso ter em mãos apenas documento de identidade com foto, CPF e o cartão de vacina atualizado. O público deve procurar os centros de saúde e postos extras em que ocorre a campanha, com funcionamento de 8h às 17h. Pontos drive-thru ficam abertos de 8h às 16h30.

Além da campanha de repescagem para todos os públicos que já foram convocados, para receber qualquer dose, os idosos também podem se vacinar contra a gripe. A vacinação da Influenza pode ser feita no mesmo dia da COVID, sem necessidade de intervalo. É preciso ter atenção para os postos que aplicam as duas vacinas, direto no site da PBH