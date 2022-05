Centenas de professores protestam na Cidade Administrativa nesta sexta

Servidores da Educação protestam na Cidade Administrativa nesta sexta (foto: Leandro Couri/E.M/D.A Press ) Com bandeiras, apitos e tambores, centenas de servidores da Educação se concentram na Cidade Administrativa, sede do Governo de Minas Gerais, em Belo Horizonte, nesta sexta-feira (6/5). Em defesa da Política do Piso Salarial, a categoria retoma paralisação e volta às ruas três semanas após a suspensão da greve , que teve início no dia 9 de março.





As caravanas, vindas de todas as regiões do estado, chegaram ainda no começo da manhã. Os manifestantes ocupam parte do hall de entrada do prédio Gerais. “Temos representantes de todo o estado. Este é um ato em protesto ao quinto dia útil de pagamento sem o piso salarial”, afirma a coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG), Denise Romano.









“Neste caso, o governo judicializou a conquista que tivemos na Assembleia Legislativa. Hoje não temos o piso salarial por responsabilidade exclusiva do governo do estado”, enfatiza Denise.

Categoria defende o piso salarial (foto: Leandro Couri/E.M/D.A Press ) A expectativa é de nova Assembléia, ainda hoje, para discutir a retomada da greve na educação pública estadual.

Governo de Minas

Em nota enviada ao Estado de Minas nessa quinta-feira, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) informou que vai acompanhar a adesão ao movimento nas escolas estaduais.



O órgão esclareceu também que tem mantido "um diálogo franco e aberto com representantes sindicais e que os canais continuarão abertos para que as reivindicações da categoria possam ser apresentadas e debatidas".

Além disso, ressaltam que foi encaminhado orientações para todas as escolas estaduais, com as diretrizes sobre a reposição dos dias letivos e da carga horária, referentes às unidades escolares que aderiram ao movimento de greve, convocado pelo sindicato.