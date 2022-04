Professores da rede estadual suspendem greve que já durava mais de um mês

Servidores da educação se reuniram do lado de fora da ALMG e decidiram pelo fim da paralisação (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press- 12/04/2022) Funcionários da rede estadual de ensino decidiram, em assembleia realizada nesta terça-feira (12), suspender a greve da categoria, que teve início em 9 de março. A decisão veio após deputados estaduais derrubarem o veto do governador Romeu Zema (Novo) à proposta de reajuste que adequa os vencimentos dos servidores da educação ao piso salarial.









“Foi uma vitória, o governo ainda nos deve os reajustes do piso de anos anteriores, mas suspendemos a greve e vamos dar uma oportunidade ao governador de sancionar o aumento” disse a coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG), Denise Romano, em entrevista ao Estado de Minas.





Zema havia vetado trechos adicionados pelos parlamentares ao projeto de reajuste enviado pelo governo estadual à ALMG. O governador propunha um reajuste de 10,06% a todo funcionalismo público. Os parlamentares, por sua vez, incluíram no projeto um aumento de 14% para as áreas de segurança e saúde e de 33,24% para educação.





Com o reajuste reivindicado aprovado na casa legislativa, os servidores da educação decidiram suspender a greve. A categoria, no entanto, só volta às escolas na próxima segunda-feira (18).





“É uma decisão que leva em conta uma questão logística, são grandes deslocamentos que foram feitos pelos servidores e essa é uma semana mais curta, por conta do feriado. Mas também vamos observar e acompanhar o comportamento do governo do estado em relação ao cumprimento do que foi decidido”, explicou Denise Romano.





Após a decisão da ALMG, o governo do Estado tem até 48 horas para sancionar o Projeto de Lei nos moldes aprovados pelo Legislativo. Aliados de Zema, no entanto, acreditam que o governador ainda possa ir à Justiça para anular a votação dos deputados.





Os servidores da educação seguem mobilizados na capital mineira, ao menos até esta quarta-feira (13). Às 10h está prevista uma manifestação interreligiosa na Praça Sete, hipercentro de BH, para o agradecimento pela conquista do reajuste salarial nos moldes reivindicados pela categoria.