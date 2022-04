Concurso escolherá monumento em homenagem a vítimas de Brumadinho

Um monumento em homenagem às 272 vítimas da tragédia de Brumadinho será erguido na Cidade Administrativa. O Governo de Minas abriu um edital para que artistas inscrevam projetos de homenagem a quem sofre os impactos do rompimento da barragem de rejeitos da Vale, ocorrido em 25 de janeiro de 2019. A ideia vencedora vai receber um prêmio no valor de R$ 57.660.

A previsão é de que o resultado do concurso seja divulgado três meses após o fim das inscrições. As propostas serão avaliadas por profissionais da área de arquitetura indicados pela Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem Mina Córrego do Feijão (Avabrum), representantes de órgãos do governo e de universidades, e profissionais de entidades representativas das áreas de arquitetura e artes plásticas