BH: servidores da Educação aceitam reajuste e encerram greve após 24 dias

Decisão dos servidores aconteceu durante assembleia realizada na capital mineira (foto: Sind-Rede-BH) Os servidores da rede municipal de Educação de Belo Horizonte decidiram, na tarde desta sexta-feira (8/4), que vão aceitar o reajuste proposto pela prefeitura da capital e encerrar a greve, após 24 dias de paralisação.





“A greve foi encerrada com o sentimento de que a luta não acaba aqui, mas sem desprezar as vitórias que teve. A avaliação do comando é que a greve fez a prefeitura se movimentar, mostrando a capacidade de organização da categoria”, informou, em nota, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte (Sind-Rede-BH).





“Apesar de repudiar a lógica da prefeitura de destruição da carreira, os trabalhadores da educação, em respeito aos estudantes e à comunidade escolar, resolveram dar um passo atrás nesse momento, mas não abandonar a luta”, declarou.





A prefeitura de Belo Horizonte informou, por meio da Secretaria Municipal de Educação, que nos próximos dias serão divulgados “os parâmetros para reposição integral dos dias parados para garantia da oferta dos 200 dias letivos previstos na legislação educacional”.

Proposta aprovada

A assembleia optou por aceitar a primeira das duas propostas de reajuste feitas pela prefeitura de Belo Horizonte e autorizou que o projeto seja enviado para a Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH). Confira as alterações: