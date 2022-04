Suspeito de transportar drogas, jovem é preso dentro de ônibus em BH

O ônibus ia de São Paulo para Caratinga, região do Vale do Rio Doce, e foi abordado pelos policiais no km 535 do Anel Rodoviário de Belo Horizonte.





Todos os passageiros foram ouvidos pelos militares. Segundo a polícia, durante a conversa, o suspeito teria apresentado sinais de nervosismo e comportamento estranho.