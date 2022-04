MP denuncia mulher por atribuir crimes falsos a policiais civis em Ipatinga

De acordo com a denúncia, as falsas acusações foram feitas pela denunciada durante uma audiência no Fórum de Ipatinga (foto: Alex Ferreira / Arquivo - Jornal Diário do Aço)

Uma moradora do município de Ipatinga, na região mineira do Vale do Aço, foi denunciada pela Justiça por calúnia contra dois policiais civis durante uma audiência no fórum da cidade. A informação foi divulgada, em nota, pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) nesta sexta-feira (8/4).

Segundo o MPMG, a mulher insinuou que um delegado e uma escrivã da Polícia Civil inseriram informações falsas no Auto de Prisão em Flagrante Delito (AFPD) de seu irmão com a finalidade de responsabilizá-lo criminalmente.

No entanto, o Ministério Público mineiro não informou por qual razão e quando o homem foi preso. E também não detalhou quais seriam as supostas informações falsas alegadas pela mulher.

“Diante da alegação, a 11ª Promotoria de Justiça de Ipatinga instaurou procedimento para apurar o caso. No entanto, a investigação não encontrou indícios de que os dois policiais cometeram abuso de autoridade”, afirma o MP.

Consequentemente, a mulher passou a ser investigada por denunciação caluniosa, já que teria imputado à escrivã e ao delegado a prática de crimes que não teriam sido cometidos por eles.

Por fim, a Promotoria de Justiça pede o interrogatório da acusada sobre o caso e que as testemunhas sejam ouvidas.

A reportagem entrou em contato com o Ministério Público de Minas Gerais para obter o detalhamento da peça acusatória, mas o órgão alegou que a denúncia, por já ter sido oferecida, deveria ser obtida junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

Por outro lado, à reportagem, a assessoria do TJMG disse que não é comum que um documento de outro órgão seja fornecido pelo tribunal.



Afinal, “a denúncia é um documento do MP, elaborado pelo promotor”. Mesmo assim, o TJMG se disponibilizou a tentar localizar mais informações. Porém, o MP não repassou o número do processo ou forneceu o nome de uma das partes, o que inviabilizou a consulta.