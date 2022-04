Grave acidente com carretas fecha a Fernão Dias em Lavras, no Sul de Minas

Fernão Dias está completamente fechada em Lavras (foto: Arteris Fernão Dias )

A rodovia Fernão Dias está completamente fechada em Lavras, na Região Sul de Minas, e com mais de 10 quilômetros de retenção por causa de um grave acidente no fim da tarde desta sexta-feira (8/4). De acordo com informações repassadas ao Corpo de Bombeiros, uma carreta desgovernada bateu em outras duas carretas no km 701, tombou em seguida e pegou fogo.

O veículo ficou atravessado entre as pistas Norte e Sul e bloqueou completamente a rodovia neste início de noite. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ainda não há previsão para remover os veículos acidentados do trecho, portanto o trânsito permanecerá retido por algumas horas.

Até o momento, não há informação sobre o estado de saúde dos carreteiros envolvidos no acidente. A Arteris Fernão Dias atualizou a situação do congestionamento na rodovia, com 10 quilômetros de fila em direção a São Paulo e mais 12 no sentido Belo Horizonte.