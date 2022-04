Mulher é detida suspeita de jogar pedras e depredar estação do Move em BH

Estação Cachoeirinha do MOVE é depredada nesta madrugada (foto: Guarda Civil/Divulgação )



Segundo depoimento do segurança que trabalhava no local à PM, a suspeita aparentava estar transtornada e o ameaçou com uma chapa de aço. A Guarda Civil foi acionada. Uma mulher foi detida na madrugada desta sexta-feira (08/4) suspeita de depredação da estação Cachoeirinha do MOVE, no bairro Cachoeirinha, região Noroeste de Belo Horizonte.Segundo depoimento do segurança que trabalhava no local à PM, a suspeita aparentava estar transtornada e o ameaçou com uma chapa de aço. A Guarda Civil foi acionada.









A mulher foi conduzida ao pronto-socorro do Hospital Odilon Behrens e, depois do atendimento médico, encaminhada à Central de Flagrantes 4 da Polícia Civil, no bairro Alípio de Melo.

O serviço de transporte não foi prejudicado, a estação funciona normalmente.