Jovem de 18 anos é preso depois de se casar com adolescente de 13 anos

A PM flagrou o suspeito e a vítima abraçados após denúncia anônima (foto: PMMG/Divulgação)

Um jovem de 18 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) na noite dessa segunda-feira (4/4) em Pirajuba, no Triângulo Mineiro, após assumir casamento com uma adolescente de 13 anos, que disse que namora com o suspeito desde quando ela tem 11 anos. No Brasil, relacionamento com menores de 14 anos é considerado, por lei, estupro de vilnerável.