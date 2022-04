Fim de semana será de altas temperaturas e chuva em Belo Horizonte

Índice de UV nesta sexta deve alcançar níveis extremos (foto: Edesio Ferreira)

Nesta sexta-feira (8), o céu amanheceu limpo com poucas nuvens em Belo Horizonte. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura deve atingir máxima de 31°C na capital, com possibilidade de chuva isolada durante o dia. Já a mínima, deve se aproximar de 18°C, durante a noite.





No sábado (9), há possibilidade de chuvisco durante todo o dia e as temperaturas devem se manter parecidas com a do dia anterior, com máxima podendo chegar a 31°C e mínima de 20°C.

Já no domingo (10), a temperatura também deve chegar a máxima de 31° C e mínima de 20° C. A probabilidade é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.