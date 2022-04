Polícia Federal investiga família por fraudes no auxílio emergencial

Polícia investiga família de Coronel Fabriciano suspeita de fraudar o auxílio emergencial do governo (foto: Divulgação / Polícia Federal)

A Polícia Federal investiga quatro pessoas da mesma família suspeitas de fraudes no auxílio emergencial, benefício financeiro dado para o enfrentamento da crise durante a pandemia. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta sexta-feira (8), em Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce.