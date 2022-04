Patrocínio comemora 180 anos com Festa do Café; veja a programação

A Fenacafé, que está na sua 3ª edição, acontece no Parque de Exposição Brumado dos Pavões (foto: Prefeitura de Patrocínio/Divulgação)

Em comemoração aos 180 anos de Patrocínio e em dois dias, a Festa Nacional do Café (Fenacafé) 2022 já atraiu, segundo a prefeitura, mais de 50 mil pessoas no Parque de Exposição Brumado dos Pavões.

Nesta sexta-feira (8/4), a 3ª edição do evento, que ficou dois anos sem acontecer devido à pandemia da COVID-19, chega ao seu terceiro dia e contará, além de mais uma etapa do Rodeio Fivela de Prata, com o show da dupla sertaneja Bruno e Marrone.

No sábado (9/4), serão dois shows: João Bosco e Vinicius e George Henrique e Rodrigo.

E no domingo (10/4), o último dia do Fenacafé 2022, será a final do Rodeio Fivela de Prata.

O primeiro dia da Fenacafé 2022 contou com o show do cantor Gustavo Lima. Já na noite desta quinta-feira, (7/4) foi a vez da dupla Jads e Jadson se apresentar, além da abertura do Rodeio Fivela de Prata.

Segundo o prefeito de Patrocínio, Deiró Marra (PSB), a ideia da Fenacafé é comemorar e valorizar o maior produto do município que é o café. “Além disso, a realização desse evento é para celebrarmos o aniversário desta cidade maravilhosa”, destacou.

O evento é uma parceria entre Prefeitura de Patrocínio e Sindicato Rural da cidade.

O município de Patrocínio, que tem cerca de 100 mil habitantes e fica a cerca de 400 km de Belo Horizonte, é conhecido por ser o maior produtor de café do Brasil e o maior exportador do denominado genuíno Café do Cerrado.



Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2021, Patrocínio produziu 672 mil sacas de café.