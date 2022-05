COVID, gripe e sarampo: BH terá sábado de vacinação

Todas as faixas etárias já foram convocadas para terceira dose, e idosos a partir de 60 anos podem tomar a quarta (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Quem ainda não está com todas as vacinas em dia terá a oportunidade neste sábado (7) para se proteger da COVID-19, da gripe e do sarampo. A Prefeitura de Belo Horizonte irá abrir pontos de vacinação em oito shoppings. As aplicações começam às 10 horas, com horários de término variados.Serão abertos pontos de aplicação das vacinas no Via Shopping (Barreiro), Ponteio Lar Shopping (Centro-Sul), Shopping Cidade (Centro-Sul), Boulevard Shopping (Leste), Center Minas (Nordeste), Minas Shopping (Nordeste), Shopping Del Rey (Noroeste) e Shopping Estação BH (Venda Nova). Veja o endereço completo dos locais abaixo, assim como o horário de término para cada um deles.