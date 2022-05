Minas Gerais registra 35 mortes por COVID-19 em 24 horas

BH realiza campanha de vacinação da 4ª dose para idosos entre 60 e 64 anos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Os dados obtidos pelo boletim epidemiológico desta quinta-feira (05/5) mostram que chega a 61.353 o número de mortos pela COVID-19 em Minas, e já são 3.360.000 casos confirmados. Nas últimas 24 horas, foram 35 mortes e 570 novas infecções pelo vírus. As informações são da Secretaria de Estado de Saúde.









Segundo o vacinômetro, 83,4% da população mineira vacinável está com as duas doses da vacina, enquanto 58,4% contam com a primeira dose de reforço. Com o público de idade superior a 60 anos já autorizado para 4ª dose em Minas, atualmente a cobertura está em 2,8%.





Em relação a cobertura pediátrica, até o momento 69,4% das crianças já recebeu a primeira aplicação, e 35% estão com a segunda dose em Minas Gerais.