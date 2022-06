Uberaba: 3,5 toneladas de carne vencida são apreendidas em 12 locais

As carnes estragadas foram encontradas em açougues e supermercados de Uberaba (foto: Jairo Chagas/Jornal da Manhã) Três toneladas e meia de carne imprópria para o consumo foram apreendidas nessa quarta-feira (1/6) pela Polícia Civil (PC) de Uberaba, por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Rurais, em 12 estabelecimentos da cidade (supermercados e açougues).

Toda a carne apreendida foi encaminhada para descarte em aterro sanitário do município.

A ação fez parte da segunda fase da Operação Brahman e contou com o apoio do Procon Estadual, além de órgãos municipais como: Procon, Vigilância Sanitária, Departamento de Posturas e Serviço de Inspeção Municipal (SIM).

Segundo informações divulgadas pelo chefe de fiscalização do Procon Uberaba, Humberto Raphael, os donos dos estabelecimentos foram autuados e vão responder tanto nas esferas criminais quanto administrativas.

“Nenhum local foi interditado (...). Não foi identificado que essas carnes eram produtos de furto e sim fora do prazo de validade (...). Três pessoas foram encaminhadas para a delegacia e depois liberadas. Agora, eles (donos dos estabelecimentos) vão apresentar defesa e depois será decidido sobre valores de multas que, neste caso, variam de R$ 1 mil até R$ 300 mil”, complementou Humberto Raphael.

Com relação à maior apreensão de carne estragada ontem em Uberaba, de cerca de uma tonelada que estava em um supermercado, o chefe da fiscalização do Procon Uberaba disse que no momento que se abriu o contêiner não foi possível entrar no local onde estava o produto, já que o odor era insuportável.

De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Tiago Cruz Ferreira, em entrevista à Rádio JM, a segunda fase da Operação Brahman teve o objetivo de reprimir e inibir a venda de carne imprópria ao consumo. “A expectativa é de que haja uma terceira fase ou uma fiscalização rotineira, para reprimir esse tipo de delito”, complementou.

O delegado explicou que a primeira fase da operação, que aconteceu em 11 de maio, foi voltada para identificar e prender suspeitos de furtos de gado.

Na ocasião, foram cumpridos dois mandados de prisão em Uberaba contra homens de 50 e 57 anos, além de quatro mandados de busca e apreensão. Com os detidos, que pagaram fiança para responder em liberdade, foram encontradas munições e uma arma de fogo.

As investigações da operação tiveram início devido a ocorrências de abate clandestino de gado na zona rural da cidade.