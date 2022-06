Bairros de BH e mais duas cidades ficarão sem água neste domingo (5/6)

A previsão é que a situação seja normalizada, gradativamente, no decorrer da tarde (foto: Flickr/Reprodução )

Moradores de Belo Horizonte e de duas cidades da Região Metropolitana, Contagem e Ibirité, terão que lidar com o transtorno da falta de abastecimento de água no próxmo domingo (5/6).Segundo informações da Companhia de Saneamento Básico (Copasa), o motivo está associado ao desligamento programado da energia elétrica, por parte da concessionária responsável, na subestação que atende a região.A previsão é que a situação seja normalizada, gradativamente, no decorrer da tarde e noite do mesmo dia (5/6). Em BH, os bairros atingidos serão Araguaia, Durval de Barros, Itaipu, Jatobá, Lindéia, Marilândia, Regina, Tirol e Washington Pires.Já em Ibirité, as regiões sem água serão Aparecida, Bela Vista, Cascata, Durval de Barros, Eldorado, Guanabara, Ideal, Itaipu, Lajinha, Mirante, Palmares, Palmares 4ª Seção, Palmeiras, Piratinga, Regina, São Judas Tadeu, Serra Dourada, Sol Nascente e Washington Pires.Em Contagem, por sua vez, as áreas atingidas serão Distrito Ind. Riacho das Pedras, Jardim Riacho das Pedras, Parque Durval de Barros e Santa Maria.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira