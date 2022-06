Sem previsão de chuva, BH tem máxima prevista de 28ºC nesta quinta (2/6)

Máxima em BH hoje é de 28ºC (foto: Edésio Costa/EM/D.A Press)



Sem previsão de chuva para o estado de Minas Gerais nesta quinta-feira (2/6), o dia será de céu claro a parcialmente nublado em quase todas regiões do estado. A única exceção é na faixa Leste de Minas, onde o dia será de céu nublado a parcialmente nublado. As informações são do 5º Distrito de Meteorologia do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









De acordo com o Inmet, no final de semana teremos um declínio nas temperaturas. Em BH, a temperatura no sábado ficará entre 16ºC e 24ºC. Já no domingo, a mínima prevista é de 12ºC e a máxima estimada é de 22ºC.





No estado, há previsão de chuvisco para Campo das Vertentes, Zona da Mata e Leste de Minas no sábado. Já no domingo há possibilidade de chuvisco apenas na faixa Leste do estado.