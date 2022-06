COVID-19: adolescentes de 17 anos podem tomar a dose de reforço hoje em BH

A dose de reforço é para quem tem 17 anos completos até hoje, e com mais de 4 meses que tenha recebido a segunda dose. A PBH reforça que, para se vacinar, é necessário apresentar o cartão de vacinação.De acordo com o órgão municipal, as demais faixas etárias serão convocadas pela Secretaria Municipal de Saúde à medida que o município receber mais doses da vacina.