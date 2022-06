MG: Veja o balanço de mortes e casos de COVID-19 do dia 1º de junho

Comparado ao primeiro dia do mês passado, que registrou 309 novos casos e nenhuma morte, o início do mês de junho apresentou um nível significativo de pessoas infectadas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press ) Minas Gerais registrou 6.809 novos casos de COVID-19 e 13 mortes, nas últimas 24 horas, segundo dados do boletim epidemiológico desta quarta-feira (1º/6), divulgado pela Secretaria do Estado de Saúde (SES-MG). Ontem, foram contabilizados 17 óbitos no estado e 5.081 pessoas testaram positivo para a doença





Comparado ao primeiro dia do mês passado, que registrou 309 novos casos e nenhuma morte, o início do mês de junho apresentou um nível significativo de pessoas infectadas, algo já esperado pelas autoridades de saúde de Minas.









Desde o começo da pandemia, 3.422.500 mineiros tiveram a doença confirmada, sendo que 3.226.565 dos casos foram recuperados. Ao todo, 61.579 pessoas morreram e, atualmente, 134.356 estão em acompanhamento, ou seja, não evoluíram para óbito, cuja condição clínica permanece sendo acompanhada ou aguarda atualização pelos municípios.





Cobertura vacinal

Conforme a SES-MG, 58,5% da população mineira, com menos de 60 anos, está com o cartão de vacina atualizado. Além disso, 89,2% já tomou a primeira dose do imunizante contra a COVID-19, enquanto a segunda dose foi aplicada em 83,01%.









No caso do público pediátrico, mesmo que 69,43% das crianças tenham recebido a primeira dose do imunizante, a segunda dose foi aplicada em apenas 35,06%. “A imunização é somente eficaz com as duas doses. Por isso, é importante que os pais ou responsáveis levem suas crianças ao posto de saúde. Estamos acelerando a vacinação infantil, pois é um dos públicos mais acometidos por doenças respiratórias”, explicou o secretário da Saúde, em uma coletiva feita na última quinta-feira (26/5).