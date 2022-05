Cidades da Grande BH liberam 3ª dose contra a COVID-19 para adolescentes

Cidades da Grande BH liberam doses de reforço da vacina contra a COVID-19 para adolescentes (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

As cidades da região metropolitana de Belo Horizonte iniciaram nesta semana a aplicação da terceira dose da vacina contra a COVID-19 em adolescentes, entre 12 e 17 anos, conforme foi recomendado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).

Nova Lima

A vacinação de adolescentes em Nova Lima já começou na última segunda-feira (30/5) e segue disponível durante toda a semana. Aquele que ainda não tomou sua terceira dose pode ir até a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima, de 9h às 15h, para completar o esquema vacinal.

Betim

A Prefeitura de Betim informou que a aplicação da dose de reforço começará a partir desta quarta-feira (1º/6). Ela estará disponível para jovens de 15, 16 e 17 anos. Ao todo, são 14.879 pessoas aptas para serem vacinadas.

Essas doses estarão disponíveis em todas as 38 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, das 8h até 17h, e no Vacimóvel, no bairro Jardim Alterosa, próximo à Oficina Bem-Estar (Av. Amor Perfeito, 51), das 9h às 11h30.

Ribeirão das Neves

Em Ribeirão das Neves a vacinação teve início nesta terça-feira (31/5), para pessoas com idade entre 16 e 17 anos. Para tomar a terceira dose, o adolescente deve estar acompanhado de um adulto com documento de identificação com foto que comprove sua maioridade.

O jovem também deve apresentar documento de identificação com foto, CPF ou Cartão SUS, e cartão de vacinação.

Região Central:

UBR Arlete, Rua Antônio Faustino, nº 61 - Bairro Rosana (Unidade Básica de Saúde Dona Clara);

ESF Santa Martinha II, Rua Jorge Eustáquio da Silva, no 235 – Santa Martinha;

UBS Sevilha BI, Rua Monte Carmelo, n° 311- Sevilha B;

UBS Barcelona, Rua Cláudio Daniel, no 220 – Barcelona;

Região do Veneza:

UBR Raimundo Firmo (Veneza), Rua Pedrolina Amâncio, nº 484 – Veneza;

ESF San Genaro, Rua Venina Pereira Veiga, nº 234 - San Genaro;

ESF Vereda, Rua Padre Geraldo Magela, nº 21 – Vereda;

Região de Justinópolis:

UBR Francisco Torres (Maria Helena), Rua Santo Inácio de Loiola, nº 397 – Maria Helena;

ESF São José 1, Rua Rosângela, nº 197 – São José;

ESF Pedra Branca I, Rua Vinte e Nove, nº 55 – Pedra Branca;

ESF Menezes, Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 1061 – Menezes;

ESF Areias I, Rua São Lucas, nº 173 – Areias;

ESF São Miguel, Rua Mário Costa Ferreira, 131 - São Januário;

UBR Expedito Monteiro (Jardim de Alá), Rua Suaçuí, nº 358 – Jardim de Alá;

ESF Nova Pampulha I, Rua Hum, no 577 – Conjunto Nova Pampulha;

ESF Belo Vale (Somente na segunda-feira, 30/05), Rua 2, 312 - Belo Vale;

ESF Jardim Alvorada (Somente na terça-feira, 31/05), Rua Diamantina, 32 - Jardim Alvorada;

ESF Vila Bispo de Maura (Somente na quarta-feira, 01/06), Rua Executivo, 418 - Tancredo Neves;

ESF Landi II (Somente na quinta-feira, 02/06), Rua 12, 07 - Landi 2ª Seção;

Estacionamento do Hipermercado Atacadista Economart (somente para pessoas com 12 anos ou mais), Av. Denise Cristina, 2.900 – Justinópolis;

Horário: de 9 às 16 horas.

Santa Luzia

A Prefeitura de Santa Luzia também liberou as doses de reforço da vacinação para adolescentes, com idade entre 12 e 17 anos, nesta semana.

A vacinação teve início nessa segunda-feira (30/5) e poderá ser feita em todas as Unidades de Saúde do município, de segunda à sexta-feira, das 9h às 16h, e aos sábados, das 8h às 13h, nas unidades São Geraldo e Caribé.

Para receber a vacina é necessário apresentar o documento de identidade, CPF e comprovante de residência, além do cartão de vacina com registro das duas primeiras doses.

Ibirité

Em Ibirité a terceira dose para adolescentes, entre 12 e 17 anos, já está disponível no anexo da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, na Avenida São Paulo, 1104, Macaúbas. A imunização poderá ser realizada de segunda à sexta-feira, de 8h às 20h.

Para receber o imunizante, é necessário levar o cartão de vacina, Cartão SUS, carteira de identidade e CPF.

"Centralizamos a imunização contra a COVID-19 no anexo da UPA de Ibirité, para diminuirmos a perda de doses dos imunizantes. Então, neste momento, pedimos aos adolescentes que receberam a segunda dose há quatro meses ou mais, que não deixem de ir tomar a dose de reforço", disse a secretária municipal de Saúde, Carina Bitarães.

Vespasiano

Adolescentes de 12 a 17 anos residentes no município já podem receber a dose de reforço contra a COVID-19. A terceira dose da vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, de segunda à sexta-feira, das 9 às 17h.

Para se vacinar, é obrigatório estar com os seguintes documentos em mãos: RG ou certidão de nascimento, CPF ou cartão do SUS, comprovante de endereço e cartão de vacinas.

Os adolescentes deverão estar acompanhados pelos pais ou responsáveis. Caso estejam acompanhados por outra pessoa, deverão apresentar um termo de consentimento assinado por um dos pais ou responsáveis.