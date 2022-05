COVID-19: clínicas privadas começam a aplicar vacinas da AstraZeneca

Dois milhões de doses da AstraZeneca estão disponíveis para a rede privada (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 16/09/2021)

Doses do imunizante

A partir desta terça-feira (31), clínicas e laboratórios particulares de Belo Horizonte podem começar a aplicar a vacina AstraZeneca contra a COVID-19. Os preços variam entre R$300 e R$350.A reportagem do Estado de Minas procurou, na manhã de hoje, os principais laboratórios e clínicas que oferecem a imunização na capital. As empresas já estão recebendo ligações pela vacina, porém, poucos pretendem oferecer o imunizante contra a doença.A Imunológica Vacinas Humanas confirmou ter recebido um lote nesta terça-feira e irá comercializar a vacina por R$350. A empresa não informou quando irá iniciar a aplicação das doses. A Vacsim também já adquiriu os imunizantes e deve receber o primeiro lote até amanhã (01/06). As doses serão vendidas por R$350.A clínica de vacinas Vaccine disse que irá estudar a demanda pelos imunizantes contra COVID-19 antes de realizar a compra. A empresa pretende consultar os clientes por meio de listas de transmissão e enquetes nas redes sociais. A Maximune optou por não trabalhar com a vacina neste momento.Os laboratórios Hermes Pardini e Lustosa informaram que, por enquanto, não há previsão para compras da vacina. A reportagem não conseguiu contato com o laboratório São Marcos e aguarda retorno da Axial.O público-alvo das clínicas particulares, segundo a Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas (ABCVac), serão colaboradores de empresas e pessoas que trabalham em local de risco, que desejam reforçar a dose, além daqueles que futuramente possam não entrar na cobertura vacinal do SUS."Acreditamos que em algum momento haverá um estreitamento da faixa etária e grupos vacinados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), e assim as clínicas atuarão como complemento e para aqueles não elegíveis, como já acontece na vacina de gripe", informou a entidade.A vacina é importada diretamente da fabricante, apenas as embalagens são diferentes da que os brasileiros estão acostumados a ver na distribuição para os postos de saúde, conforme informou a ABCVac.Ao todo, estão disponíveis cerca de 2 milhões de doses do imunizante para as capitais de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, sendo que 1 milhão já chegou e está sendo distribuído. O restante deve desembarcar no país nos próximos meses.O preço de venda do imunizante na fábrica chega aos R$ 151 reais, valor definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), instância interministerial que trata dos preços praticados no setor.Segundo a entidade, as clínicas são responsáveis por checar as doses que o paciente já tomou e efetuar as devidas orientações. A aplicação obedecerá aos mesmos critérios adotados na rede pública.