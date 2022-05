Nova Lima e Belo Horizonte terão mutirão de vacinação neste sábado

Em Nova Lima, atendimento ocorrerá das 9h às 15h (foto: Prefeitura de Nova Lima/Divulgação )

As unidades de saúde de Nova Lima e Belo Horizonte estarão abertas neste sábado (27/5) para um mutirão de vacinação. Na capital, serão disponibilizadas doses de vacinas contra gripe, sarampo e COVID para todo o público que ainda não se imunizou

Em Nova Lima, serão aplicadas vacinas de rotina para crianças e adolescentes menores de 15 anos, das 9h às 15h.

A partir das 8h, serão abertos mais de 80 postos de imunização em BH, incluindo shoppings, pontos de drive-thru e drogarias. Na cidade, ainda está baixa a cobertura vacinal. Apenas 36,8% do público se vacinou contra a gripe, 27,8% contra o sarampo e 52,6% das crianças receberam o imunizante contra a COVID.

Em Nova Lima, serão ofertadas as vacinas BCG, Rotavírus, Meningocócica C, Pneumocócica 10, Hepatite B, Pentavalente, Pólio Inativada, Pólio Oral, Meningo C, Febre Amarela, Hepatite A, DTP, Varicela, Meningocócica ACWY, HPV, Tríplice Viral, Dupla Adulto e Gripe nas UBS Água Limpa, Cristais, Honório Bicalho, Jardim Canadá e Vila da Serra.

Os jovens deverão estar acompanhados por um responsável com a caderneta de vacina em mãos e documentos pessoais.

