COVID: maio já tem 48% mais casos que total de registros em abril

BH realiza campanha de vacinação contra COVID, gripe e sarampo neste sábado (28/5) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Nesta sexta-feira (27/5), mais 4.580 pessoas testaram positivo para a COVID-19 em Minas Gerais, e outras 11 morreram por complicações da doença. Até o momento, foram 61.544 mortes confirmadas e 3,4 milhões de casos da doença, segundo a Secretaria de Estado de Saúde.









A média móvel de casos da doença também está mais alta, e chegou a 2.753,7 casos confirmados por dia em Minas.





A proporção de vacinados no estado está em 82,9% com a primeira e a segunda dose, e 58,1% com a terceira. Até agora, 26% dos convocados receberam a quarta dose de vacina, dentre os maiores de 60 anos e imunossuprimidos.





A cobertura pediátrica está em 69,4% das crianças de 5 a 11 anos com a primeira dose e somente 35% completaram o esquema vacinal.





Em Belo Horizonte, neste sábado (28/5), ocorrerá campanha de vacinação contra a COVID-19, com repescagem para todos os públicos já convocados. Nos centros de saúde e postos extras designados , a população também poderá se vacinar contra a gripe e contra o sarampo.