COVID: Minas quer vacina no dia a dia da população de cidades do interior

Segundo o secretário, é notório que as pessoas não querem interromper suas atividades cotidianas para ir ao posto de saúde tomar a vacina (foto: Leandro Couri/EM/DA Press) O Governo de Minas pleiteia junto às prefeituras dos municípios das regiões do Norte, Nordeste, Leste e Vale do Aço, levar a vacina contra COVID-19 para o cotidiano da população, a fim de facilitar o acesso.

“As campanhas e ações precisam ser heterogêneas. Além de cobrar a vacinação, pensamos, junto aos municípios dessas regiões, em levar o imunizante para a rotina de todos”, disse.





Segundo Fábio, é notório que, em alguns casos, as pessoas não querem interromper suas atividades cotidianas para ir ao posto de saúde tomar a vacina. “A população já não dá tanta importância para a vacina. Então, precisamos insistir com as cidades mineiras e entregar o imunizante, o colocando no dia a dia de todos, como praças, rodoviárias e centros dos municípios. Assim, as pessoas tomarão a sua dose de reforço”, disse.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais