BH: Prefeitura faz 2ª chamada do cadastro reserva da feira da Silva Lobo

Ao todo, estão disponíveis 115 vagas remanescentes do processo de seleção (foto: Divulgação SMPU/PBH) A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) abriu nessa quarta-feira (25/5) a segunda convocação do cadastro reserva da feira da Avenida Silva Lobo, na região Oeste da cidade. Os interessados podem comercializar artesanatos, plantas, flores, livros, periódicos, artes plásticas, antiguidades, comidas e bebidas.









Os interessados incluídos no cadastro terão até o dia 24 de junho para solicitar no Portal da PBH o serviço de “ Licença em Feira Promovida pelo Executivo ”. O convocado que não manifestar interesse pela vaga ou optar por não obter a licença será desclassificado do processo, possibilitando a convocação de novos sorteados ( confira a lista ).

A feira

A tradicional feira da avenida Silva Lobo, com novo formato. funciona aos sábados, das 10h às 16h, entre as ruas Canaã e Xapuri, no bairro Grajaú, e é mais uma opção de lazer, gastronomia e cultura para os moradores da região.





A iniciativa faz parte do Jornada Produtiva, programa de incentivo ao comércio popular, que cria diversas oportunidades no logradouro público, de maneira simplificada e regularizada. As barracas possuem leiaute pré-definido pelo Município e a feira também é contemplada com banheiros para o público.