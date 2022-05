Três cidades de Minas estão entre as seis mais frias nesta quinta (26/5)

Cidade com menor temperatura registrada na manhã desta quinta-feira (26/5) foi Caldas, no Sul de Minas, com 4.5ºC (foto: Gladyston Rodriguesi/EM/DA) A queda de temperatura em Minas Gerais continua fazendo com que o estado fique na lista das cidades mais frias do Brasil. Segundo o levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), três cidades mineiras estão entre as seis que registraram as menores temperaturas do país nesta quinta-feira (26/5).





As outras cidades que aparecem na lista foram Rancharia, em São Paulo, com 6.7ºC e Major Vieira, em Santa Catarina, com 6.8ºC.

Menores temperaturas até às 8h de hoje (26/5), pelo Inmet: Caldas (MG) – 4.5°C

Pico Agulhas Negras/Itatiaia (RJ) – 4.8°C

Maria da Fé (MG) – 5.5°C

Monte Verde (MG) – 6.1°C

Rancharia (SP) – 6.7°C

Major Vieira (SC) – 6.8°C





*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais