Temperatura sobe em BH, mas sensação térmica foi de 1,3°C nesta quinta (26)

BH amanhce com céu parcialmente nublado e sensação térmica de 1,3°C nesta quinta (26/5) (foto: Edésio Ferreira-EM-D.A Press) As temperaturas na capital têm voltado a subir, mas o frio permanece no amanhecer e anoitecer da cidade. Nesta quinta-feira (26/5), o céu fica parcialmente nublado em BH. A temperatura mínima registrada foi de 13°C e a máxima pode chegar a 23°C.









Em Minas, a menor temperatura registrada foi em Caldas, no Sul de Minas, com 4,5°C, e a máxima é prevista para o Norte de Minas, com 31°C. No Sul, Campo das Vertentes e na Região Metropolitana o céu fica parcialmente nublado.





Não há previsão de chuva para Belo Horizonte, e há possibilidade de chuva fraca e isolada nas regiões do Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce, que têm céu nublado.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais