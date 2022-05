Vale do Jequitinhonha: Medina e Almenara ficam sem água no fim de semana

Abastecimento de água será suspenso em duas cidades do Vale do Jequitinhonha (foto: Flick/Reprodução ) Moradores dos municípios de Almenara e Medina, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, terão o abastecimento de água suspenso neste fim de semana. De acordo com a Copasa, haverá manutenção nas Estações de Tratamento de Água (ETA) dessas localidades.









Já em Medina, o serviço será suspenso no domingo (29/5), em toda a cidade que, de acordo com dados do IBGE, tem pouco mais de 20,7 mil moradores.





Por lá, segundo a Copasa, o abastecimento deve ser normalizado no decorrer da noite de segunda-feira (30/5).



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais