COVID: Minas registra mais de 5 mil novos casos pelo 4º dia seguido

O crescimento do número de novos casos já era esperado pelas autoridades de saúde (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) Minas Gerais registrou mais de 5 mil novos casos de COVID-19 pelo 4º dia consecutivo. O número de mortes durante o mesmo período foi de 35.

De acordo com o boletim epidemiológico desta quinta-feira (2/6), divulgado pela Secretaria do Estado de Saúde (SES-MG), não houve óbitos nas últimas 24 horas e 6.115 pessoas testaram positivo para a doença.





“A COVID-19 vai aumentar. O que estamos observando agora nada mais é do que o esperado. Não há cepas novas, não é um momento de fragilidade vacinal da população", explicou.









Até o momento, 61.579 pessoas morreram e 3.428.615 tiveram a doença confirmada em Minas, sendo que 3.226.629 foram recuperados.

Atualmente, 140.407 pessoas estão em acompanhamento, ou seja, não evoluíram para óbito, cuja condição clínica permanece sendo acompanhada ou aguarda atualização pelos municípios.

Vacinômetro em Minas

Segundo a SES-MG, 89,2% da população mineira já tomou a primeira dose da vacina, enquanto a segunda dose foi aplicada em 83,01%.

Além disso, somente 58,5% do público-alvo, com menos de 60 anos, recebeu a terceira dose.





No caso das pessoas com mais de 60 anos, apenas 27,79% desse público tomou a quarta dose ou segunda dose de reforço. Já o público pediátrico, ainda que 69,43% das crianças tenham recebido a primeira dose do imunizante, a segunda dose foi aplicada em apenas 35,06%.





Nesta semana, cidades da Grande BH, iniciaram a aplicação da terceira dose em adolescentes, conforme orientações da SES-MG.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira