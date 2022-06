COVID-19: Prefeitura de BH disponibiliza novo centro de testes

Nos últimos 15 dias, a incidência da COVID-19 aumentou 23% em BH. Esse é o segundo centro de testes aberto pela prefeitura em menos de uma semana (foto: Fábio Marchetto/SES-MG ) Em meio ao aumento de 23% na incidência da COVID-19 em 15 dias, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) abriu o segundo centro de testagem em menos de uma semana. A partir desta quinta-feira (2/6), a unidade começa a funcionar na UNA Aimorés, localizada na rua dos Aimorés, N° 1451, Bairro Lourdes, região Centro-Sul da capital.





Em 17 de maio, a incidência da doença estava em 87,2 casos a cada 100 mil habitantes. Nessa segunda-feira (30/5), de acordo com o boletim epidemiológico mais recente, passou para 107,2 casos por 100 mil habitantes.









Os interessados devem fazer o agendamento no portal da prefeitura ou no aplicativo PBH APP. Após a marcação, o cidadão deve comparecer à unidade no horário agendado.

Como fazer o agendamento?

Para fazer a marcação, é necessário fazer o cadastro no sistema com os dados, que possibilitará o acesso. Em seguida, é preciso digitar o CPF e a data de nascimento e clicar em ‘entrar’. Após esse processo será possível agendar, além de escolher uma data, horário e local do exame — as opções serão de acordo com a disponibilidade.





Depois da marcação, o usuário receberá a confirmação por e-mail com o nome da unidade escolhida para a realização do teste. O resultado é informado cerca de 20 minutos após a coleta, pessoalmente, com as devidas orientações.





Veja quais são os Centros de Testagem da PBH

FAMINAS-BH: Avenida Cristiano Machado 12.001 — Vila Clóris (8h às 17h);

Faculdade Pitágoras: Rua dos Aimorés, 1.300 — Funcionários (8h às 17h);

UniBH Buritis: Rua Líbero Leoni, 259, Portaria 2 — Buritis (8h às 16h30);

Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais: Alameda Ezequiel Dias 275 — Centro (8h às 16h30);

UNA Aimorés: Rua dos Aimorés, 1451 — Lourdes (8h às 16h30).