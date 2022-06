BH tem 11 mortes por COVID em 15 dias e mais 1.440 novos casos em 96 horas

Pandemia voltou a ganhar força em BH (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Belo Horizonte contabilizou em um intervalo de quatro dias, mais 1.440 novos casos de coronavírus, recebeu mais 8.175 notificações de pacientes possivelmente com COVID e registrou mais dois óbitos em decorrência da doença, totalizando 578 neste ano. Os números estão no Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde nesta terça-feira (31/5).

Em duas semanas, 11 pessoas perderam a vida em decorrência da doença na cidade. Em Minas Gerais, desde o último dia 16, o governo registrou cerca de 45 mil novos casos de COVID e mais de 150 mortes.

Os números seguem aumentando na capital e o executivo está providenciando a imunização dos adolescentes de 16 e 17 anos com a terceira dose da vacina. Aqueles com 17 anos receberão o reforço nesta quinta-feira (2/6) e os jovens com 16 anos na sexta.

Para receber a terceira dose da vacina é necessário apresentar o cartão de vacinação e ter sido vacinado no prazo de 4 meses. Os locais de vacinação estão no site da Prefeitura.