Iniciativa da Arquidiocese de BH chega a 12 mil refeições distribuídas

Alimentos são preparados na cozinha da Catedral Cristo Rei (foto: RAPHAEL CALIXTO/ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE/DIVULGAÇÃO) Uma iniciativa solidária, ampla e bem saborosa completa um ano neste sábado (12/2) com resultados importantes para “pôr na mesa”: 12 mil refeições distribuídas aos que têm fome. O trabalho da Arquidiocese de Belo Horizonte começa cedo, na cozinha da Catedral Cristo Rei, em construção na Região Norte da capital. Com muita disposição, a equipe de voluntários se integra à ação que garante, toda sexta-feira, almoço de alto valor nutritivo a jovens, idosos, adultos e crianças – famílias que, penalizadas ainda mais pela pandemia, vivem em situação de risco e, não raro, de abandono.





A iniciativa inspirada na passagem bíblica "Dai-lhes vós mesmos de comer" traz esperança. "Ela nos lembra o dia em que Jesus realizou o milagre da multiplicação dos pães e peixes", explica o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, dom Walmor Oliveira de Azevedo, idealizador da ação.









Antes de serem distribuídos, às sextas-feiras, em comunidades, nas ruas e em viadutos, os 250 pratos são preparados em um trabalho que cresce a partir da caridade e já dobrou de tamanho desde o seu primeiro dia. "Nossa maior preocupação é ajudar aqueles que mais precisam. Temos um cuidado muito grande com o valor nutricional porque sabemos que o alimento chegará para muitas crianças e idosos", explica a coordenadora da iniciativa, Ozana de Fátima Silva.





Desde que começou o trabalho, Ozana nunca se ausentou da missão. Do mesmo modo, os alimentos, de alto valor nutritivo, nunca deixaram de chegar, a exemplo de pessoas dispostas a ajudar. Todas as semanas a cozinha da catedral está abastecida com arroz, carne, feijão, abobrinha com ovos, cebola de cabeça, cebolinha, temperos verdes, alface, repolho, cenoura, esse é o exemplo de um prato do dia.





DESTINOS Um dos destinos das refeições é a Congregação das Irmãs Maristas, no Bairro Tupi, na Região Norte de BH, ponto de partida para a logística de distribuição. A irmã Solange Moura, que completa 25 anos de vida dedicada ao amor ao próximo, faz as primeiras entregas principalmente nos bairros Ribeiro de Abreu, Conjunto Felicidade e Tupi.





Desde que começou, em 12 de fevereiro de 2021, o programa "Dai-lhes vós mesmos de comer" já partilhou, além de milhares de refeições, cestas-básicas para famílias em situação de vulnerabilidade. Há muitas formas de contribuir com o "Dai-lhes vós mesmos de comer." Quanto aos alimentos "o que mais precisamos aqui, na cozinha, ainda é a proteína", observa Ozana.





PARTICIPAÇÃO As doações podem ser entregues na Catedral Cristo Rei, que fica na Rua Campo Verde, 165, Bairro Juliana, no Bairro Juliana, na Região Norte de BH.

Para mais informações, ligar para (31) 3269-3100 e (31) 98623-7387 (whatsapp).