Homem que fugiu após dar 14 facadas na ex-mulher é preso

Homem foi preso em uma residência em Carmo do Paranaíba, a cerca de 130 km de Araxá (foto: PCMG / Divulgação) A Polícia Civil de Araxá, no Alto Paranaíba, prendeu Magnum Eli Resende, de 36 anos, acusado de atacar a ex-mulher, de 25, com 14 facadas no último sábado (5/2), por não aceitar o fim do relacionamento. Após o crime, o autor fugiu da cidade e foi encontrado nessa sexta-feira (11/2), escondido em uma casa em Carmo do Paranaíba, na mesma região do Estado.



Na residência, também estava uma colega de trabalho da mulher, que após ouvir os gritos e o suspeito fugir, socorreu a vítima. Ela foi encaminhada à UPA da cidade, a tempo de ser salva, o que impediu a consumação do crime.

Prisão

Após investigações e rastreamentos durante a semana, a Delegacia de Crimes Contra a Vida, da Polícia Civil, localizou o suspeito em uma casa em Carmo do Paranaíba, a cerca de 130 km de Araxá, durante uma operação realizada nessa sexta-feira.



Ele foi trazido de volta à cidade e teve a prisão preventiva decretada. O autor foi qualificado no artigo 121 do Código Penal, com a tipificação de feminicídio qualificado tentado.



Magnum foi encaminhado ao presídio de Araxá e ficará à disposição da Justiça.