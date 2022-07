Após mais de um mês, Santuário da Serra da Piedade reabre para visitação

Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade será reaberto para visitação a partir desta terça-feira (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Suspensão de visitação

Após suspender as visitações desde o dia 10 de junho, devido a casos de depredação e grande fluxo de veículos, o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, na Grande BH, volta a abrir suas portas para o público a partir da próxima terça-feira (12/7),Em nota, a Arquidiocese escreveu: "A reabertura torna-se possível após processo bem-sucedido de diálogo da Arquidiocese de Belo Horizonte, guardiã do Santuário, com o poder público estadual. As instâncias púbicas todas reafirmaram os procedimentos adotados pelo Santuário Basílica da Padroeira de Minas Gerais, reconhecendo-os essenciais para a proteção de peregrinos e visitantes, além da preservação dos bens naturais, com a fauna e flora, histórico-culturais e religiosos".Acessando a página do Santuário na internet , quem tiver interesse pode marcar a visita a partir desta segunda-feira, quando será disponibilizado o sistema de agendamento. Os ingressos pela entrada custam R$ 10 para a faixa etária entre 12 e 59 anos, R$ 5 para crianças entre 6 e 11 anos e pessoas com 60 anos ou mais. Crianças menores de 5 anos, membros da família dos devotos e pessoas em situação de vulnerabilidade social não pagam.

Os problemas que levaram ao fechamento, segundo comunicou a Arquidiocese de Belo Horizonte à época, foram devido à entrada livre e sem controle da quantidade de veículos no acesso à igreja, o que por muitas vezes causou congestionamentos.



O grande contigente de visitantes complicou "o sistema de agendamento de visitas, controle de horário, do número de veículos e pessoas, respeitando os limites do território". O conjunto arquitetônico também foi alvo de vandalismo.