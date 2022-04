Via Sacra marca celebrações no Santuário da Piedade

Padre Wanger falou que celebrar a Semana Santa não é somente cumprir uma tradição. "Alguns são levados a pensar assim. Entramos no mistério do Cristo que se entrega, que é ungido. Que assume as consequências de seu caminho. Que caminha com seus discípulos e passa pela realidade da morte. Tem a vitória da vida. E de tal maneira, celebrar a Semana Santa é quando entramos no caminho onde percebemos as dores e entregas de toda pessoa. No cristianismo tem um novo tom. Me entrego juntos daqueles para dar a vida, para que todos tenham vida."



Neste ano não houve a representação ao vivo da crucificação de Cristo - uma decisão da Arquidiocese para evitar aglomerações e preservar os atores. A cerimônia, que será celebrada às 19h30 de hoje pelo arcebispo de BH, dom Walmor de Oliveira, na igreja local, terá imagens pré-gravadas e transmitidas pelas redes sociais da arquidiocese.





Em 2021, o santuário recebeu 70 mil pessoas e 119 mil inscrições para visita. Nos três meses e meio de 2022 já foram registradas 32 mil visitações. "São visitantes religiosos, outros em peregrinação sem vínculo ou a passeio. O santuário basílico não é só uma igreja, esse é o ponto, está dentro de uma reserva ambiental e patrimônio de relevância para o turismo de Minas Gerais", explicou o reitor. Antes da pandemia dados por estimativa indicaram em torno de 500 mil pessoas visitantes.