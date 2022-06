Santuário da Serra da Piedade ficará fechado por tempo indeterminado

A Basílica Nossa Senhora da Piedade foi concluída em 1778 e fica em um dos pontos mais altos da Grande BH (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) O Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, Região Metropolitana de Belo Horizonte, ficará fechado por tempo indeterminado a partir deste sábado (11/6). A medida foi adotada pela Arquidiocese da capital após imbróglio com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG).









A Arquidiocese de Belo Horizonte, por sua vez, afirma que a ausência de controle na circulação do local culminou em congestionamentos, dano ao patrimônio ambiental e depredação do conjunto arquitetônico, que tem estruturas datadas do século XVIII. Dois dias depois da retirada do portão, a igreja relatou depredação aos banheiros do santuário.





A decisão do DER-MG foi tomada após o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da Promotoria de Justiça Habitação e Urbanismo de Caeté, solicitar informações a respeito do portão que obstruía a rodovia.





Depois da retirada do portão, o procedimento administrativo foi arquivado.





Com elevação de 1.746 metros, a Serra da Piedade faz parte do Complexo da Serra do Curral. Situada no ponto mais alto da Grande BH, o local é visitado por turistas por conta de suas características naturais e devido à sua estrutura arquitetônica de valor histórico e cultural.





Diálogo





Segundo a Arquidiocese de Belo Horizonte, há um diálogo contínuo com o DER-MG para buscar um entendimento a respeito do controle de pessoas circulando na região.





A decisão de fechar o Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade abrange o acesso aos seguintes pontos:





Estação da Piedade

Restaurante

Cafeteria

Casa de Hospedagem

Cripta São José

Basílica Estadual das Romarias

Ermida da Padroeira de Minas Gerais - Basílica Nossa Senhora da Piedade









Celebrações de Corpus Christi ameaçadas





O feriado cristão de Corpus Christi, celebrado na próxima quinta-feira (16), conta com uma programação tradicional no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais.





No entanto, com a visitação suspensa por tempo indeterminado, as celebrações poderão ser acompanhadas por meio das plataformas digitais, sem a participação presencial dos fiéis.





Segundo a Arquidiocese de BH, há uma programação com sete ritos para o feriado, com início às 9h e encerramento às 20h. As plataformas para acompanhar as celebrações estão disponíveis neste endereço