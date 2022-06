'Made in Minas Gerais' volta à Praça da Savassi neste domingo (12)

Leitão Luiz Ney (Chef Luiz Ney), da Pousada Villa Paolucci, oferece prato "Leitão à pururuca" (foto: Made in Minas Gerais/Divulgação)

Quem passar pela Praça da Savassi neste domingo poderá contar com uma experiência gastronômica diversa, cheia de cultura da essência mineira. O festival "Made in Minas Gerais" retorna neste domingo (12), das 11h às 19h. O evento será realizado na Praça da Savassi, em Belo Horizonte, no cruzamento entre as avenidas Cristóvão Colombo e Getúlio Vargas. A entrada é gratuita, os ingressos devem ser retirados pelo Sympla. Quem desejar, pode contribuir com 1kg de alimento não perecível, que serão doados ao ao programa Sesc Mesa Brasil.

Animais de estimação são bem vindos, o evento é pet friendly. O evento também contará com espaço kids, com contação de histórias de Alessandra Nogueira.

Durante o evento, o público será orientado pelos pontos cardeais, e assim, fazer uma verdadeira viagem por Minas Gerais através dos sabores que mais de 10 restaurantes participantes irão oferecer. Na programação, além de chefs de cozinha, haverá música instrumental e comercialização de produtos mineiros.

O valor médio dos pratos varia de R$25 a R$ 46. Quem participar da degustação, depois poderá votar para eleger o melhor prato da cozinha mineira servido no Made in Minas Gerais em 2022. O melhor prato ganhará o Troféu Dona Lucinha, em homenagem a uma das maiores referências da cozinha mineira, que faleceu em 2019, aos 86 anos.

Os restaurantes presentes são:

Restaurante Xapuri (Chef Flávio Trombino);

Maria das Tranças (Chef Lulu – Maria de Lourdes);

Restaurante Dona Lucinha (Chef Márcia Nunes);

Leitão Luiz Ney (Chef Luiz Ney), da Pousada Villa Paolucci;

Ora Restaurante (Chef Felipe de Oliveira);

Padre Toledo (Chef Fernanda Fonseca);

Favoritto Jardins (Chef Fred Trindade);

Okikuri (Chef David Dias),

Empório 77 Bistrô (Chef Alex Bogas)

Chef Raiz, com a convidada a cozinheira Adriana Lourenço, de Pimenta, oeste de Minas.

A edição de 2022 também irá homenagear o cartunista Ziraldo, que, em 2022, completa 90 anos.

Minas não tem mar, mas tem bar

Para quem gosta de apreciar cerveja, várias opções estarão disponíveis. De cerveja, a Krug Bier é a marca oficial do Made in Minas Gerais.

Além da cerveja, a Cachaça Prazer de Minas também estará presente no evento. É produzida e engarrafada na Fazenda Prazer de Minas, em Esmeraldas (MG). A marca conta com mais de 20 anos de tradição, e qualidade atestada no fato de ser a única Cachaça que representa o Instituto Estrada Real. No evento, além de comercializar doses e suas famosas cachaças, a Prazer de Minas irá preparar drinks de cachaça.

A YVY Destilaria levará a ideia de valorização do território ao Made in Minas Gerais os drinks “Destilar o Brasil” e “Redescobrir o Brasil”, reafirmando seu compromisso em dialogar com os ingredientes caros à nossa cultura. Yvy é uma palavra que vem do tupi-guarani e quer dizer “território”, “o chão que pisamos”.

Atrações Musicais

O evento contará com diversas atrações musicais, como a Ad Hoc Orquestra, conduzida por Guilherme Peluci; o instrumentista e compositor mineiro Thiago Delegado e a DJ Aída.

Idealizada e conduzida por Guilherme Peluci, a Ad Hoc Orquestra é um projeto que se baseia em técnicas de improvisação coletiva, usadas para criar música em tempo real e promover o encontro entre vários artistas de múltiplas origens. Durante suas apresentações, o público é surpreendido a todo momento, pois quase nada é pré ensaiado, valorizando a criação do momento e o encontro. Formando grupos únicos em cada sessão, Guilherme usa diferentes técnicas de improvisação, conduzidas para criar um espetáculo em tempo real.

Referência no violão de sete cordas, o instrumentista e compositor mineiro Thiago Delegado se destaca por sua performance, que mistura a sonoridade simples à sofisticada composição. Em seu repertório, composições registradas em quatro álbuns: Sambetes Vol.1 (2018), Viamundo (2015), Thiago Delegado Trio: Ao vivo no Museu de Arte da Pampulha (2012) e Serra do Curral (2010). Revelando profunda intimidade com seu instrumento e com uma linguagem musical sem fronteiras, Delegado incursiona por diferentes gêneros musicais: choro, samba, Bossa Nova e jazz.

Palestras

O Made In Minas Gerais também irá oferecer ao público palestras. Haverá um local especial, o Espaço Culturar (que ficará no quarteirão da avenida Getúlio Vargas), todas com entrada gratuita.

De 11h15 ao 12h, Guilherme Melo, chef executivo do Nuúu Restaurante, irá apresentar ao público o tema “Contemporaneidade na cozinha mineira e a responsabilidade social dos restaurantes”.

Do 12h15 às 13h, o sommelier de água, Rodrigo Rezende, deseja conversar com as pessoas e quebrar o paradigma de que “água é tudo igual”. Embora especialista em vinho e outras bebidas, como a cachaça, Rodrigo tem se dedicado a difundir a cultura da degustação e apreciação da água mineral, e vai destacar a história, os conceitos e os tipos de águas minerais, dentre outras curiosidades.

A próxima, de 13h15 às 14h, a chef Marina Paixão dará um work shop de pipoca gourmet para crianças.

Por fim, de 14h15 às 15h, a especialista educacional Vani Pedrosa, irá apresentar o tema "Festas regionais: sustentabilidade e gastronomia mineira" , explicando o uso da gastronomia como desenvolvimento econômico regional e do Turismo em Minas Gerais.

*estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges