Casal morre e filhas ficam feridas após acidente na BR-356, em Itabirito

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas após um grave acidente na manhã deste sábado (15/10), na BR-356, em Itabirito, na Região Central de Minas Gerais. O acidente envolvendo um carro com placa da cidade mineira de Paula Cândido ocorreu na altura do km 48 da

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), um homem, de 45 anos, e a esposa, de 43, foram socorridos inconscientes e com suspeita de trauma cranioencefálico grave, mas não resistiram aos ferimentos e morreram ao dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. O óbito do casal foi constatado pela equipe médica da unidade de saúde.





Caminhão foi atingido por carro (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG))



As filhas do casal, de 17 e 21 anos, foram socorridas e conduzidas pela Unidade de Resgate da Brigada. Uma das jovens apresenta suspeita de fratura em um dos braços e a outra sofreu lesões leves. As duas também estavam em estado de choque e foram encaminhadas a UPA municipal. O condutor do caminhão atingido pelo carro não ficou ferido.





Ainda de acordo com os bombeiros, testemunhas relataram que um caminhão descia a serra com vazamento de combustível e espalhou óleo pela pista. Um carro de passeio que seguia atrás deslizou na mancha, o motorista então perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e bateu de frente com outro caminhão que seguia no sentido oposto.