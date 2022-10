Engavetamento envolve quatro carros e fere ocupantes

Frenagem brusca de um dos carros envolvidos teria sido a causa do acidente (foto: CBMMG/Reprodução)

Um engavetamento envolvendo quatro carros deixou duas pessoas feridas na tarde desse domingo (16/10), no Km 468 da BR-365, em Patrocínio, próximo ao trevo do município. Um engavetamento envolvendo quatro carros deixou duas pessoas feridas na tarde desse domingo (16/10), no Km 468 da BR-365, em Patrocínio, próximo ao trevo do município.









No local, duas pessoas sofreram ferimentos leves, sendo elas uma mulher, T.S.R., de 37 anos, que tinha hematoma na perna direita e escoriações no pescoço, e um homem, A.J.A., de 42 anos, que sofreu um corte no supercílio esquerdo.





As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico em um pronto socorro de Patrocínio. Os demais ocupantes dos veículos envolvidos não se feriram.





Um sentido da pista ficou interditado até a chegada da Polícia Rodoviária Federal e do guincho de plantão.